Adani umilia la Juve e Collovati a La Domenica Sportiva: «Gap tra le due rose? Due anni fa nessuno voleva i giocatori dell’Fc Internazionale» #Intervista

Durante la trasmissione Domenica Sportiva, Lele Adani si è lanciato in un paragone incredibile tra la rosa dell’Inter e quella della Juve

Ecco l’intervento di Lele Adani durante Domenica Sportiva, che analizza il valore dei giocatori dell’Inter, paragonandoli a quelli della Juve.

Monumentale @leleadani Quante lo capirete e avrete il coraggio di ammetterlo?@capuanogio tira fuori l’orgoglio e dimostra di essere un uomo e non un caporale E come te molti altri pic.twitter.com/X3iHZD4UbG — IM Macs Inzaghi (@massimo_macs) February 4, 2024

INTER JUVE – «L’Inter che prende come rinforzi due anni fa Darmian e Acerbi, non può essere paragonata a Bremer e Danilo, parlando della difesa. Andiamo in mezzo al campo: l’Inter che prende a parametro zero Mkhitaryan, che non voleva nessuno se non l’Inter, o Calhanoglu, che non voleva nessuno se non l’Inter, non è Locatelli pagato 40 milioni! Rabiot, che fa la finale di Mondiale con la Francia. In attacco: l’Inter perde Lukaku e Dzeko e prende Thuram, che nessuno qui considerava. La Juventus un anno e mezzo fa ha preso Vlahovic a 90 milioni. Come potete dire che è così superiore l’Inter? Lo ha dimostrato sul campo col valore del lavoro, ragazzi! L’Inter prende i parametri 0, che non voleva nessuno, e cosa diventano? Calhanoglu sta all’Inter come Rodri sta al Manchester City. Voi non date valore al lavoro, penso questo».

