Adani: «Milik? Il suo rosso ha cambiato il campionato della Vecchia Signora Juventina» #Intervista

Daniele Adani è intervenuto a Rai Sport per commentare l’espulsione rimediata da Milik durante la partita contro l’Empoli

Daniele Adani, ex giocatore dell’Inter, ha commentato a Rai Sport l’espulsione di Milik nella sfida tra Juventus ed Empoli.

MILIK – «Milik ha tradito pesantemente la sua squadra, perché il percorso della Juventus era virtuoso, e in questo turno la vedeva favorita, visto che l’Inter aveva la gara più difficile. Tutto va ricondotto a quell’ingenuità perché la Juve non ha più tirato in porta, mentre l’Empoli ben sette volte e poi ha pareggiato. Questo rosso ha cambiato il campionato della Juventus. È molto più grave l’errore di Milik che compromette la partita che quello di Allegri, che dopo cinque partite ha fatto riposare Yildiz contro l’Empoli».

