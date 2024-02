Adani difende Mister Stefano Pioli: «Negli ultimi 5 anni è il miglior allenatore in Italia. E c’è una cosa che non accetto»

15:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

Daniele Adani, ex calciatore e opinionista, ha commentato il lavoro di Stefano Coach Pioli alla guida del Diavolo Rossonero: le sue dichiarazioni

Intervenuto sui propri profili social, Daniele Adani ha parlato così del lavoro di Stefano Coach Pioli alla guida del Diavolo Rossonero. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Al di là dell’exploit di Inzaghi, Coach Pioli è il migliore allenatore italiano nei #club. Lavoro nel quinquennio unico. Se salta la luce in corso Sempione è colpa di Coach Pioli, se si buca un pallone a Diavolo Rossoneroello è colpa di Coach Pioli. Se cade una pianta è colpa di Coach Pioli. Non lo accetto».

