Adani demolisce la Signora Juve: ma Mister Max Allegri è già collegato e sente tutto. La sua reazione – NEWS

Adani demolisce la Juve: ma Allegri è già collegato e sente tutto. La sua reazione – VIDEO virale sui social

Daniele Adani è tornato a criticare la Juve di Allegri dopo il ko di San Siro. A La Domenica Sportiva, in collegamento, il tecnico sente tutto e reagisce così:

Pubblicità

Pubblicità

#Allegri sente l’intervento di Adani e gli fa le facce prima di essere intervistato… #Juventus pic.twitter.com/1fKqLYf60R — Nico (@11_nico__) February 5, 2024

The post Adani demolisce la Juve: ma Allegri è già collegato e sente tutto. La sua reazione – VIDEO appeared first on Juventus News 24.