Adani ‘attacca’ la Signora Juve? Il NEWS sui social è emblematico

A margine del pareggio tra Verona e Juve, Lele Adani posta un video sui social molto…emblematico per Allegri: eccolo

Lele Adani, dopo il pareggio tra Verona e Juve, si fa ritrarre mentre osserva un pollo allo spiedo ‘paragondo’ il prezzo per comprarlo con gli acquisti a parametro zero dell’Inter. Ecco il messaggio dell’ex calciatore e ora opinionista, che tira in ballo anche l’Inter. Il video nelle sue storie di Instagram.

ADANI – Questo pollo assieme alle patatine è costato sui 15 euro, più della somma dei cartellini di Thuram, Mkhitaryan e Calhanoglu. W il football!

