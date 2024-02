AD Giuseppe Marotta svela come fa l’Fc Internazionale a prendere i giocatori a zero: punta forte sulle fidanzate

Pubblicità

Pubblicità

Marotta svela come fa l’Inter a prendere i giocatori a zero: punta forte sulle fidanzate. La rivelazione dell’ad nerazzurro

Qual è il segreto dei colpi a parametro zero del calciomercato Inter? Lo ha svelato Beppe Marotta a Supertele su Dazn.

PARAMETRI ZERO – «Dal lavoro dell’area tecnica, fatta dai ds e dagli osservatori che monitorano i giocatori svincolati e si va a cercare di contattare e negoziare. Non posso dimenticare come sia più noi più facile trattare quando rappresenti l’Inter. Adesso è molto più facile convincere i giocatori rispetto a quando sono arrivati. Abbiamo vinto sei titoli, fatte due finali in Europa, l’Inter è sempre l’Inter, ha un palmares. Sei a Milano e Milano rappresenta per l’aspetto del calciatore e per le loro mogli un’attrazione».

Pubblicità

L’articolo Marotta svela come fa l’Inter a prendere i giocatori a zero: punta forte sulle fidanzate proviene da Inter News 24.