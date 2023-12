AD Giuseppe Marotta spegne la recriminazione: “Proteste Napoli? Vittoria limpida e trasparente”

Dopo una prestazione tanto convincente come quella messa in campo al Maradona contro il Napoli, per Beppe Marotta è riduttivo aggrapparsi agli episodi arbitrali contestati dagli azzurri al termine della partita. L’amministratore delegato dell’Inter, raggiunto dai giornalisti a margine del Gran Galà del Calcio, si è soffermato più sull’atteggiamento mostrato dalla formazione nerazzurra che sulle polemiche del post.

Queste le sue parole: “Al di là del risultato, la squadra ha effettuato una prestazione importante, di grande maturità e consapevolezza, per puntare ai traguardi cui puntiamo. Le proteste del Napoli sull’arbitraggio? Già che abbiano detto che abbiamo meritato di vincere dice tutto. Non entro nel merito, dico che si è trattato di una nostra vittoria limpida, trasparente, frutto di una prova ottimale da parte dei ragazzi e dell’allenatore“.

Sul mercato di riparazione, poi, ha confermato le priorità del club: “A gennaio non faremo colpi che stravolgeranno la squadra, al massimo cederemo qualche giocatore in prestito. Mkhitaryan? Sui rinnovi lo abbiamo detto più volte, sono dinamiche che affrontiamo nel momento in cui c’è volontà di prolungare il rapporto, lo faremo con calma non perdendo di vista quelli che sono gli obiettivi a breve termine, abbiamo una partita di campionato e la Champions settimana prossima che è importante. Queste sono le cose più rilevanti. Zhang non lascerà mai l’Inter in difficoltà”.