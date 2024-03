AD Giuseppe Marotta League, la recriminazione spopola anche a… San Siro! La NEWS dello striscione in Fc Internazionale Genoa

23:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Marotta League, la polemica spopola anche a… San Siro! La FOTO dello striscione in Inter Genoa esposto dai tifosi nerazzurri

Sui social spopola l’hashtag Marotta League, in riferimento ai tanti episodi dubbi che hanno caratterizzato il campionato dell’Inter.

aiuto pic.twitter.com/MF1xivHc2S — gatto milanista (@gattomilanista) March 4, 2024

I cugini del Diavolo Rossonero hanno deciso di esporre uno striscione proprio in riferimento a queste polemiche direttamente a San Siro in Inter-Genoa. La faccia di Marotta è protagonista al posto del logo della Serie A.

