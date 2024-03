AD Giuseppe Marotta League, da Torino si arrabbiano ma a Milano se la ridono: la reazione dell’AD

11:03, 6 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Beppe Marotta, AD dell’Inter, ha saputo della “Marotta League”: ecco come ha reagito l’ex dirigente bianconero

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega in maniera esaustiva cos’è la Marotta League, espressione che sta impazzando sui #Social #Network dopo le ultime discutibili decisioni arbitrali a favore dell’Inter.

Il quotidiano rivela anche che ad Appiano, Marotta compreso, sono tutti sinceramente divertiti dalla cosa, tanto da scherzarci su, mostrando grande autoironia in merito. I #Social #Network Juve impazzano ma a nessun altro sembra interessare di quegli aiutini che i nerazzurri continuano a ricevere praticamente ogni settimana.

