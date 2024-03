AD Giuseppe Marotta a Prime Video, la dichiarazione: «Quando si parla dell’Fc Internazionale, non esistono titolari e riserve. El Toro Lautaro? C’è buonsenso» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, parla così nel prepartita di Atletico Madrid Internazionale FC, ai microfoni di Prime Video.

CHE PARTITA SARA’ – «Veniamo ad affrontare una squadra spigolosa, nella stagione abbiamo raggiunto il massimo delle performance. Daremo il massimo per dare un segnale forte sulla nostra stagione».

INTER – «Quando si parla di grandi club come l’Internazionale FC, si parla di una rosa a disposizione, non di giocatori titolari e riserve. C’è bisogno di 24 giocatori che si alternano nelle partite: siamo contenti di aver allestito una rosa competitiva per i nostri obiettivi».

GRUPPO INTER – «E’ una squadra spensierata, che fa di un lavoro un aspetto ludico, mantenendo concentrazione e serietà Quando si va a lavoro e ci si diverte, penso si sia raggiunto il massimo».

RINNOVO LAUTARO – «Lautaro? La cosa importante è che vogliamo prolungare, da entrambe le parti. Ci sono ancora degli aspetti da limare, ma c’è il buon senso da entrambe le parti per continuare insieme».

