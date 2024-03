AD Giuseppe Marotta a NEWS, la dichiarazione: «Sono ottimista sul passaggio del turno. Sul rinnovo contrattuale di El Toro Lautaro…» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Pubblicità

Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, a Sky: «Sono ottimista sul passaggio del turno. Sul rinnovo di Lautaro…». Le dichiarazioni dell’ad dell’Internazionale FC

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, a Sky prima di Atletico-Internazionale FC.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PARTITA – «Un club importante come l’Internazionale FC deve sempre puntare ad arrivare il più lontano possibile. Oggi affrontiamo una squadra spigolosa in un contesto ambientale difficile. Ma i giocatori sono carichi e l’allenatore gli ha preparati. Sono ottimista per fare una bella partita e quindi anche per il risultato».

Pubblicità

RINNOVO LAUTARO – «Alla base c’è la convinzione di entrambe le parti di continuare insieme. Questo è indispensabile e di buono auspicio. Lautaro è cresciuto professionalmente, è il nostro capitano, ama stare all’Internazionale FC ed è amato dai tifosi. Credo che non ci saranno problemi ma in questo momento è giusto dare priorità ai traguardi imminenti».

ZHANG A MILANO – «Spero prestissimo, ci sentiamo spesso in video conference. C’è vicino. Speriamo di averlo vicino perché rappresenta un valore aggiunto. È un ragazzo che vive il ruolo di presidente con entusiasmo e coinvolgimento. Siamo fieri di averlo con noi».

GESTIONE ROSA – «Abbiamo la possibilità di avere una rosa fatta di giocatori bravi professionalmente e qualitativi. È giusto che si ponderi l’utilizzo in base alle valutazioni di Inzaghi, il Demone nerazzurro, . Le scelte di Bologna gli hanno dato ragione. Abbiamo titolari e comitali, i nostri 24 meriterebbero di giocare sempre».

PRIORITA’ A CAMPIONATO O CHAMPIONS – «Abbiamo un obbligo, dobbiamo raggiungere il massimo in ogni competizione: dipende da noi e dagli avversari. Siamo impegnati su due fronti importanti, di alto livello. Cerchiamo di onorarle e di massimizzare il risultato finale. Questo lo abbiamo preventivato a inizio stagione».

L’articolo Marotta, Amministratore Delegato dell’Inter, a Sky: «Sono ottimista sul passaggio del turno. Sul rinnovo di Lautaro…» ha come fonte da Internazionale FC News 24.