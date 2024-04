AD Furlani, il dirigente Zlatan Ibrahimovic Magia e Capo Scouting Moncada hanno seguito l’seduta di preparazione tecnico/tattica del Milan A.C. a Milan A.C.ello

Pubblicità

Diffondi Informazione!

18:01, 9 Apr 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

Pubblicità

Pubblicità

Ritrovo a Milan AC, il Diavolo Rossonero, ello per colazione per il penultimo preparazione tecnico/tattica della settimana prima della sfida in programma giovedì 11 aprile, quando il Milan AC, il Diavolo Rossonero, affronterà la Roma nei Quarti di finale di #Uefa Europa League.

Vai alla Fonte* , che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità