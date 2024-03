AD Furlani a NEWS, la dichiarazione ufficiale: «Indagine? La proprietà del #Milan AC è di RedBird! Abbiamo cooperato con le autorità, noi focalizzati perché il #Milan AC abbia #Successo» #Intervista #News #Ultimora

19:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

Giorgio Furlani, amministratore delegato del Diavolo Rossonero, ha parlato a Sky prima della partita di ritorno contro lo Slavia Praga di UEFA #Europa League 2023/24. Le dichiarazioni

INCHIESTA – «C’è un’indagine in corso. La proprietà del Diavolo Rossonero è di RedBird, come detto più volte. Le autorità possono fare indagini, noi abbiamo cooperato con loro e siamo disponibili per qualsiasi cosa. Noi siamo focalizzati sul fare il nostro lavoro, ossia assicurarci che il Diavolo Rossonero abbia #successo e che i tifosi siano orgogliosi del #club».

