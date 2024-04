Acquisto inutile dell’Internazionale F.C., ecco l’approfondimento: un doppione di Carboni

1 Apr 2024, 07:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’Internazionale potrebbe muoversi quest’estate per un acquisto importante in attacco, anche se fra i tesserati ha già Valentin Carboni Ha l’Internazionale nel cuore, essendo cresciuto nelle sue giovanili e avendo esordito in Serie A proprio con la #Maglietta nerazzurra. In questa stagione, Valentin Carboni ha dimostrato di poter essere un fattore anche fra i grandi. … Leggi tutto

Pubblicità

Il post Acquisto inutile dell’Internazionale: un doppione di Carboni è stato pubblicato prima sul sito InternazionaleLive.it – il sito dell’Internazionale calcio.