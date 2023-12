AC Milan Verona Primavera 2-2 DIRETTA: pareggio rossonero con una magia di Simmelhack

Il Milan Primavera affronta il Verona della 15^ giornata: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan di Ignazio Abate affronta il Verona Primavera nella sfida valida per la 15^ giornata del campionato di categoria e ultima del 2023.

Milan Verona Primavera 2-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ – Inizia il match

5′ – Buona partenza dei rossoneri con Cuenca subito ispirato

7′ – Occasione Milan! Cuenca colpisce bene di testa da calcio d’angolo. Toniolo dice no

14′ – Occasione Verona: crosso pericoloso in area su cui Nwanege, lasciato libero, non riesce a dare forza

18′ – Gol Diao: il Verona passa in vantaggio con un bel colpo di testa

25′ – Palo Scotti: grande azione dei rossoneri che arrivano al tiro con Scotti che prende il palo interno

29′ – Cambio Verona: costretto al cambio Patané, al suo posto Agbonifo

30′ – Gol Agbonifo: segna subito il neo entrato. La difesa rossonera non sale e arriva in ritardo sul giocatore che è bravo ad angolare e battere Raveyre

40′ – Il Milan prova a spingere in avanti. Manca l’ultima giocata davanti alla porta

41′ – Rigore per il Verona. Fallo di mano di Amaral, sul dischetto Diao

43′ – Palo Diao: sbaglia dagli 11 metri l’attaccante del Verona

45′ – Assegnati tre minuti di recupero

FINE PRIMO TEMPO

46′ – Inizia la ripresa

49 ‘- Tiro Sala: grande tiro da fuori area su cui si esalta Toniolo

52′ – Grandissima occasione Verona: provvidenziale intervento di Malaspina a salvare su Ajayi, a Raveyre superato

56′ – Occasione Milan: Cross di Magni, svetta Cuenca: non va

64′ – GOL MILAN: grandissima punizione di Traoré che con il destro batte Toniolo e riapre i giochi.

77′ – Sostituzione in casa Milan: cambio forzato per Abate. Entra Paloschi, esce Magni per infortunio.

84′ – Ottimo spunto di Liberali sulla sinistra: il cross in mezzo per Simmelhack trova la testa del compagno, ma il pallone non va verso la porta avversaria.

85′ – GOL MILAN: magia di tacco di Simmelhack che spedisce il pallone in rete da pochi passi sugli sviluppi di un corner.

89′ – Conclusione di Liberali da dentro l’area! I rossoneri reclamano per un fallo di mano in area, l’arbitro lascia correre.

Migliore in campo Milan –

Milan Verona Primavera 2-2: risultato e tabellino

Marcatori: 18′ Diao, 30′ Agbonifo, 64′ Traoré, 85′ Simmelhack.

Ammoniti: 31′ Cisse, 71′ Magni

MILAN (4-3-3): Raveyre; Amaral, Parmiggiani, Malaspina, Magni; Sala, Bonomi, Cuenca; Scotti, Sia, Traoré. All. Abate. A disp. Colzani, Torriani; Paloschi, Tezzele; Perina; Camarda, Liberali, Martinazzi, Perera, Simmelhack.

VERONA: Toniolo, Nwanege, Calabrese, Corradi, Patané (Agbonifo dal 29′), Riahi, D’Agostino, Cisse, Rigo, Ajayi, Diao A disp. Marchetti, Castagnini, Dalla Riva, Dentale, Szimionas, De Battisti, Doucoure, Fagoni, Pavanati, Vermesan All. Paolo Sammarco

Arbitro: Alessandro Silvestri

