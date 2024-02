AC Milan, svelati i piani di Furlani ad Abu Dhabi: il motivo della presenza del dirigente

Furlani non ha seguito il Milan a Rennes perché attualmente ad Abu Dhabi. Svelato il motivo della sua presenza

Domani sera Giorgio Furlani non sarà presente a Rennes per la partita del Milan valida per gli spareggi di ritorno di Europa League 2023-24. Il dirigente rossonero è attualmente ad Abu Dhabi, svelato il motivo:

compare tra i relatori dell’evento Investopia 2024 che si terra negli Emirati Arabia, ad Abu Dhabi, i prossimi 28 e 29 febbraio 2024. Insieme a lui altri 14 relatori.

