AC Milan super nel nuovo anno, c’è un nuovo obiettivo in casa rossonera: Mister Stefano Pioli vuole provarci

Milan super nel nuovo anno, c’è un nuovo obiettivo in casa rossonera: Pioli vuole provarci fino all’ultima giornata

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto in casa rossonera dopo quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A. La vittoria del Milan sul campo del Frosinone e il contemporaneo successo dell’Inter nel derby d’Italia ha ridotto ulteriormente il gap con la Juve, ora distante solo 4 lunghezze.

Ora Pioli ha un nuovo obiettivo: ormai sfumato lo scudetto e consolidato il terzo posto, il Diavolo va a caccia del secondo posto occupato dai bianconeri che significherebbe la partecipazione alla prossima Supercoppa italiana.

The post Milan super nel nuovo anno, c’è un nuovo obiettivo in casa rossonera: Pioli vuole provarci appeared first on Milan News 24.