AC Milan-Slavia Praga, in vendita i biglietti per gli abbonati

Pubblicità

Diffondi Informazione!

Con l’ufficialità delle date per Il Diavolo Rossonero-Slavia Praga, match valido per gli Ottavi di finale di Europa League, il club rossonero ha messo in vendita, per ora solo per gli abbonati al campionato, i biglietti per la sfida europea.

20:47

23 Feb 2024

Pubblicità

Vai alla Fonte, che ringraziamo e condividiamo

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan! Pubblicità #Milan #NotizieMilan #UltimeMilan #MilanNews

Pubblicità

Pubblicità