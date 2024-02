AC Milan Slavia Praga: i cechi attesi da un doppio confronto da brividi prima del big match

22:38,23 Feb 2024, Diavolo Rossoneroello.

Il Diavolo Rossonero affronterà lo Slavia Praga negli ottavi di Europa League. Prima del match i cechi sono attesi da un doppio confronto da brividi

Il sorteggio di oggi ha accoppiato il Diavolo Rossonero con lo Slavia Praga nella sfida tra andata e ritorno valida per gli ottavi di Europa League 2023-24. Prima del match contro i rossoneri la formazione ceca è attesa da un doppio confronto da brividi:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

tra coppa nazionale e campionato affronteranno nel giro di pochi giorni i rivali storici dello Sparta.

Pubblicità

The post Diavolo Rossonero Slavia Praga: i cechi attesi da un doppio confronto da brividi prima del match appeared first on Diavolo Rossonero News 24.