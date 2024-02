AC Milan Slavia Praga è già iniziata sui social: il messaggio dei diavoli rossoneri verso la sfida di Europa League

Milan Slavia Praga è già iniziata sui social: il messaggio dei rossoneri in vista della sfida di Europa League

Milan e Slavia Praga si affronteranno a marzo nel giro di una settimana nelle due sfide valevoli per gli ottavi di finale di Europa League. Ma il match è già incominciato sui social.

Pubblicità

I due club si sono infatti salutati su Instagram: «Ahoj, Slavia Praha» hanno scritto i rossoneri, con i cechi che hanno prontamente risposto ricambiando il saluto: «Ciao».

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Milan Slavia Praga è già iniziata sui social: il messaggio dei rossoneri verso la sfida di Europa League appeared first on Milan News 24.