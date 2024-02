AC Milan Slavia Praga: alla scoperta degli avversari. Giocatori, schieramento, allenatore, curiosità

Milan Slavia Praga: alla scoperta degli avversari. Giocatori, formazione, allenatore, curiosità dei rivali negli ottavi di Europa League

Sarà dunque Milan Slavia Praga l’incrocio agli ottavi di finale di Europa League. Doppio confronto tra andata e ritorno (prima a San Siro, poi in Repubblica Ceca), per decretare chi staccherà il pass per i quarti di finale. Andiamo a scoprire la squadra ceca tra giocatori chiave, formazione, allenatore e curiosità.

Milan Slavia Praga: la stagione dei cechi tra Fortuna Liga e Europa League

Lo Slavia Praga occupa il secondo posto della classifica della Fortuna Liga. 52 punti totali in 21 partite, a quattro lunghezze di distanza dallo Sparta Praga capolista: è un testa a testa per il titolo tra le due formazioni della Capitale, visto che il Viktoria Plzen terzo è lontano ben 10 punti. 1 sola sconfitta in campionato per lo Slavia (casalinga contro il Viktoria Plzen), poi 16 vittorie e 4 pareggi a completare il bilancio di questa stagione. Con 43 gol fatti, la squadra ceca è il terzo miglior attacco della sua Lega alle spalle dello Sparta Praga (52) e Viktoria Plzen (49). Lo Slavia, poi, è la seconda miglior difesa con 17 gol subiti, tre in più dello Sparta. In Europa League i cechi hanno blindato la qualificazione da prima forza del girone: girone di cui faceva parte anche la Roma allora guidata da José Mourinho, battuta 2-0 in Repubblica Ceca ma vittoriosa all’Olimpico con il medesimo risultato. È stata l’unica sconfitta per lo Slavia Praga nel Gruppo G quella contro i giallorossi, perché poi sono arrivate solo vittorie nei doppi confronti con Servette e Sheriff Tiraspol. 17 gol fatti nella fase a gironi (al pari di Friburgo e Liverpool, solo il Bayer Leverkusen con 19 ha fatto meglio) e 4 subiti.

Milan Slavia Praga: giocatori chiave. A chi fare più attenzione

I pericoli principali per il Milan arrivano essenzialmente da due giocatori: Vaclav Jurecka e Mojmir Chytil. I due attaccanti sono rispettivamente il primo e il secondo miglior marcatore dello Slavio Praga, con 13 e 12 gol realizzati in stagione in tutte le competizioni. Il primo è un attaccante puro ma agisce anche da seconda punta, alle spalle dello stesso Chytil: Pioli dovrà trovare l’antidoto per evitare di sprigionare la loro verve offensiva. Nel limbo tra trequarti e attacco ruotano poi altri giocatori parecchio interessanti come van Buren, a quota 6 gol in stagione, o Tijani e Schranz (a quota 4 e 5 gol quest’anno). A centrocampo lo Slavia si affida al gioco sulle fasce, con Tomic e Masopust ad alternarsi a destra e Wallem a spingere sulla sinistra: già 6 gol per l’esterno di corsia mancina. La guardia dei pali è affidata a Mandous, protetto da una solida difesa a tre in cui giganteggia al centro Ogbu, affiancato da Vlcek e Holes. Piccole curiosità: tra le vecchie conoscenze del calcio italiano ci sono David Zima, tornato proprio a gennaio a Praga dopo il triennio al Torino dal 2021 al 2024 e Mohamed Ihattaren, che ha scelto di ripartire dalla Repubblica Ceca dopo le parentesi tutt’altro che felici in Italia con Sampdoria e Juve.

Milan Slavia Praga: chi è l’allenatore dei cechi

L’allenatore dello Slavia Praga è Jindrich Trpisovsky, classe 1976, sulla panchina della squadra ceca dal gennaio 2018. 309 partite fino a questo momento per il tecnico con lo Slavia, con la quale ha messo in bacheca tre campionati (18/19, 19/20 e 20/21) e quattro Coppe nazionali (17/18, 18/19, 20/21 e 22/23). Prima dello Slavia Praga, Trpisovksy ha allenato due anni lo Slovan Liberec, due anni l’Horni Mecholupy ed è stato vice al Viktoria Zizkov.

Precedenti Milan Slavia Praga: uno sguardo alla storia

È la prima volta che Milan e Slavia Praga si affrontano nella loro storia. I rossoneri, però, hanno disputato ben 14 partite contro squadre della Repubblica Ceca: otto contro lo Sparta Praga (sei vittorie e un pareggio), due con lo Slovan Liberec (una vittoria e una sconfitta), due con il Viktoria Plzen (una vittoria e un pareggio) e due con il Vitkovice (una vittoria e una sconfitta). Dal canto suo invece, lo Slavia Praga ha affrontato nove squadre italiane nel corso della sua storia: Roma, Verona, Juventus, Inter, Genoa, Palermo, Udinese, Fiorentina e Bologna.

Milan Slavia Praga: la probabile formazione dei cechi

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Vlcek, Ogbu, Holes; Tomic, Dorley, Zafeiris, Wallem; van Buren, Jurecka; Chytil.

