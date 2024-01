AC Milan settore giovanile, weekend ricco di impegni: date e orari UFFICIALI

Milan settore giovanile, weekend ricco di impegni: date e orari UFFICIALI dei match dei rossoneri

Diverse squadre del Settore Giovanile rossonero si avvicinano a chiudere un intenso mese di gennaio. Sarà ancora la Primavera di Mister Abate ad aprire il nostro fine settimana, stavolta ospitando al PUMA House of Football la Roma – sabato 27 gennaio – in uno scontro di alta classifica. Quattro gare previste per domenica 28, tutte in trasferta: l’Under 17 farà visita al Cittadella mentre U16 e U15 faranno tappa a Como, la Primavera Femminile affronterà invece la Lazio. L’Under 18 chiuderà invece il weekend – lunedì 29 – e il proprio girone di andata a Genova.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 27 GENNAIO

PRIMAVERA: 2ª giornata di ritorno, Milan-Roma, ore 11.00 – PUMA House of Football

DOMENICA 28 GENNAIO

UNDER 17 : 3ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan, ore 11.00 – Stadio Comunale di Borgoricco (Padova)

: 3ª giornata di ritorno, Cittadella-Milan, ore 11.00 – Stadio Comunale di Borgoricco (Padova) UNDER 16 : 2ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 12.00 – CS Pietro Rossini di Briosco (Briosco)

: 2ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 12.00 – CS Pietro Rossini di Briosco (Briosco) UNDER 15 : 2ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 12.00 – CS SNEF Lambrone (Erba)

: 2ª giornata di ritorno, Como-Milan, ore 12.00 – CS SNEF Lambrone (Erba) PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Lazio-Milan, ore 14.30 – Green Club (Roma)

LUNEDÌ 29 GENNAIO

UNDER 18: 17ª giornata, Genoa-Milan, ore 15.00 – CS Begato 9 (Genova)

