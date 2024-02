AC Milan Sassuolo Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella 21ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella ventunesima giornata di campionato.

Pubblicità

Milan Sassuolo Primavera 0-0: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 13

Pubblicità

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo PAGELLE

Milan Sassuolo Primavera 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Pubblicità

The post Milan Sassuolo Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live appeared first on Milan News 24.