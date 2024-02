AC Milan Sassuolo Primavera 3-1 DIRETTA: Russo prova a riportare in partita i neroverdi

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella 21ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella ventunesima giornata di campionato.

Milan Sassuolo Primavera 3-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Primo pallone toccato dai rossoneri, è cominciata Milan-Sassuolo.

3′ Errore Nava – Pallone perso dal portiere rossonero che poteva essere davvero velenoso. Il tiro di Bruno è centrale e il portiere blocca senza problemi.

8′ Sassuolo propositivo – Neroverdi subito avanti sfruttando soprattutto le fasce: i rossoneri contengono bene.

10′ Occasione Sassuolo – Buona sponda di Kumi per Bruno che tira alto a pochi metri da Nava.

14′ Tiro Scotti – Buona costruzione dei rossoneri con Malaspina che trova Scotti: tiro dalla distanza che va alto.

16′ Tiro Bakoune – Il rossonero prova dalla distanza. Theiner ci mette i guantoni, sulla respinta Bartesaghi ci prova ma il tiro finisce alto.

21′ Scontro Camarda Corradini – L’attaccante rossonero colpisce di testa mentre il difensore neroverde colpisce il classe 2008.

27′ Rigore Milan – Si lotta su ogni pallone. I rossoneri gestiscono, i neroverdi pressano. Camarda prende palla in area allunga il piede pizzicato da Kumi: l’arbitro da calcio di rigore.

30′ Gol Camarda – Non sbaglia l’attaccante rossonero dagli 11 metri nonostante Theiner avesse indovinato l’angolo. Decima firma stagionale per il rossonero.

31′ Ammonito Malaspina – Intervento ruvido su Leone, primo ammonito della gara.

36′ Occasione Sassuolo – Discesa sulla sinistra di Russo, cross per Caragea che solo in area di rigore calcia male.

38′ Gol Sia – Grandissima azione del Milan che varia da destra a sinistra. Assist di Bakoune per Sia che colpisce a porta vuota raddoppiando per i rossoneri.

39′ Parata Nava – Tiro di Parlato bloccato bene dal portiere rossonero.

44′ Gestisce il Milan – Con il doppio vantaggio il Diavolo non ha fretta e controlla il pallino del gioco.

45+2′ Gol Camarda – Altra rete bellissima per il talento rossonero. Cross da sinistra di Bartesaghi con Camarda che colpisce di testa in avvitamento e supera Theiner. Gol favoloso.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

47′ Ammonito Bartesaghi – Scivolata sul pallone ma pericolosa per il numero 3 rossonero.

50′ Parte forte il Sassuolo – Iniziano bene la ripresa i neroverdi che provano nella rimonta. Ritmi molto alti.

56′ Tiro Scotti – Il rossonero si muove bene saltando due giocatori ma il suo tiro è troppo centrale. Blocca Theiner in due tempi.

58′ Corner Milan – Grande discesa di Sia che serve Malaspina: il suo tire dal limite dell’area di rigore viene deviato in angolo.

60′ Occasione Sassuolo – Giocata clamorosa di Vedovati che salta la difesa rossonera e poi calcia a lato

67′ Cambio Milan – Entra Bonomi per Malaspina.

71′ Discesa Scotti – Grandissima azione solitaria del rossonero che viene fermato in area di rigore: per l’arbitro non c’è fallo.

74′ Cambi Milan – Escono Sia e Camarda per Liberali e Simmelhack.

76′ Occasione Milan – Cross pericoloso dalla destra con Theiner che respinge. Parmiggiani ci prova di prima intenzione ma il suo tentativo viene ribattuto.

81′ Cambi Milan – Fuori Bakoune e Bartesaghi, dentro Perera e Cappelletti.

84′ Gol Russo – Il Sassuolo prova a riaprirla con il colpo di testa di Russo. Nava ci arriva in controtempo e si manda la palla in rete.

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo PAGELLE

Milan Sassuolo Primavera 3-1: risultato e tabellino

Reti: 30′, 45+2′ Camarda, 38′ Sia, 84′ Russo

Ammoniti: 31′ Malaspina, 47′ Bartesaghi, 64′ Parlato

MILAN (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina (67′ Bonomi), Stalmach; Scotti, Sala, Sia (74′ Liberali); Camarda (74′ Simmelhack). A disp. Raveyre, Paloschi, Mancioppi, Perera, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele, Batistini, Lamorte. All. Ignazio Abate.

SASSUOLO (4-3-3): Theiner; Parlato, Corradini, Loeffen, Falasca; Kumi (C), Lopes, Leone; Bruno; Caragea (45′ Vedovati), Russo. A disp. Scacchetti, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Knezovic, Rovatti, Beconcini, Neophytou, Ravaioli. All. Emiliano Bigica.

