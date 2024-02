AC Milan Sassuolo Primavera 0-0 DIRETTA: inizia il match

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella 21ª giornata di campionato 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera ospita il Sassuolo nella ventunesima giornata di campionato.

Milan Sassuolo Primavera 0-0: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Primo pallone toccato dai rossoneri

Migliore in campo Milan: a fine primo tempo PAGELLE

Milan Sassuolo Primavera 0-0: risultato e tabellino

MILAN (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Stalmach; Scotti, Sala, Sia; Camarda. A disp. Raveyre, Paloschi, Mancioppi, Liberali, Perera, Bonomi, Simmelhack, Cappelletti, Tezzele, Batistini, Lamorte. All. Ignazio Abate.

SASSUOLO: Theiner; Parlato, Corradini, Loeffen, Falasca; Kumi (C), Lopes, Leone; Bruno; Caragea, Russo. A disp. Scacchetti, Cinquegrano, Piantedosi, Di Bitonto, Okojie, Knezovic, Rovatti, Beconcini, Neophytou, Ravaioli, Vedovati. All. Emiliano Bigica.

