AC Milan Sassuolo, occhio a Berardi: VS i rossoneri si “indiavola”

Milan Sassuolo, occhio a Berardi: contro i rossoneri si “indiavola”. La statistica dell’esterno neroverde

Nelle statistiche pre-gara offerte dalla Lega Serie A, si legge un dato interessante su Domenico Berardi nei match contro il Milan.

STATISTICA – «Domenico Berardi ha realizzato 11 gol e fornito sette assist contro il Milan in Serie A TIM, per un totale di 18 partecipazioni; tra i giocatori ancora in attività l’unico ad aver fatto meglio contro una singola squadra dal 2004/05 nella competizione è Paulo Dybala contro l’Udinese (19 partecipazioni attive, 11 reti e otto passaggi vincenti)».

