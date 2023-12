AC Milan Sassuolo, Mister Stefano Pioli si affida ancora ai giovani: esordio per Zeroli. E’ il sesto giocatore under 20

Milan Sassuolo, Pioli si affida ancora ai giovani: esordio per Zeroli. E’ il sesto giocatore under 20 a scendere in campo in questa stagione

Stefano Pioli si affida ancora ai giovani e al 74esimo minuto di Milan-Sassuolo fa esordire Kevin Zeroli, diventando il sesto calciatore under 20 a scendere in campo in questa stagione.

Gli altri cinque sono: Francesco Camarda (2008), Jan-Carlo Simic (2005), Davide Bartesaghi (2005), Kevin Zeroli (2005), Luka Romero (2004) e Chaka Traore.

