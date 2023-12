AC Milan Sassuolo, l’allenamento dei neroverdi in vista del match di Serie A: il report

Milan Sassuolo, l’allenamento dei neroverdi in vista del match valevole per il diciottesimo turno di Serie A: il report

Non solo il Milan, anche il Sassuolo si sta preparando alla sfida contro i rossoneri, valida per il diciottesimo turno di campionato e in programma per sabato 30 dicembre alle ore 18:00. Di seguito il report dei neroverdi.

La marcia d’avvicinamento al match di sabato pomeriggio ore 18 sul campo del Milan è proseguita quest’oggi con una doppia seduta d’allenamento al Mapei Football Center.

In mattinata i neroverdi hanno svolto riscaldamento, torello, esercitazioni tecnico-tattiche, giochi di posizione, partitella a campo ridotto e partite a tema.

Nel pomeriggio messa in azione, lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo.

Domani, giovedì 28 dicembre, allenamento pomeridiano sempre presso il centro sportivo neroverde.

