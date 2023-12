AC Milan Sassuolo, dubbio in difesa: in tre per due posti. A cosa pensa Mister Stefano Pioli

Milan Sassuolo, dubbio in difesa: in tre per due posti. A cosa pensa Pioli in vista dell’ultima gara dell’anno

Il Milan si prepara all’ultima gara del 2023. Sabato alle 18 i rossoneri ospiteranno il Sassuolo nella sfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A.

Dubbi di formazione per Pioli, soprattutto per quanto riguarda la coppia di difensori centrali: certo di un posto dal primo minuto Kjaer, di fianco a lui in ballottaggio Simic e Theo Hernandez. Lo riporta il Corriere dello Sport.

The post Milan Sassuolo, dubbio in difesa: in tre per due posti. A cosa pensa Pioli appeared first on Milan News 24.