AC Milan Sassuolo, chi al fianco di Kjaer? Ballottaggio Theo Hernandez-Simic

Milan Sassuolo, chi al fianco di Kjaer? Ballottaggio Theo Hernandez-Simic per una maglia da titolare a San Siro

Questa sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affrontare il Sassuolo nell’ultima gara del 2023. Scelte praticamente già fatte per Pioli.

In difesa accanto a Kjaer sarà Theo Hernandez a giocare da centrale, mentre Simic si accomoderà almeno inizialmente in panchina: il tecnico rossonero ha scelto l’esperienza per la sfida contro i neroverdi.

