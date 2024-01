AC Milan Roma, San Siro sarà sold out: il dato sugli spettatori in questa stagione

Milan Roma, San Siro sarà sold out: il dato sugli spettatori in questa stagione considerando tutte le competizioni

Il Milan ospiterà la Roma a San Siro domenica sera alle ore 20:45 per la sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A.

In occasione del big match tra la formazione di Pioli e quella di Mourinho l’impianto rossonero sarà sold out. Inoltre, i rossoneri sfondano il muro del milione di spettatori in questa stagione a San Siro, considerate tutte le competizioni.

