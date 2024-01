AC Milan Roma e quel rigore non dato: il paragone con quello fischiato all’Fc Internazionale VS la Lazio

Milan Roma e quel rigore non dato: il paragone con quello fischiato all’Inter contro la Lazio. L’analisi dell’arbitro a Le Iene

A Le Iene un arbitro di Serie A ancora in attività, ma in forma anonima, ha denunciato delle gravi anomalie presenti nel sistema arbitrale italiano. Tra gli episodi analizzati anche il contatto tra Loftus-Cheek e Kristensen in Milan-Roma.

IL RIGORE NON DATO AL MILAN CON LA ROMA – «Non sempre quello che viene deciso in campo e l’intervento del Var durante le partite segue un criterio omogeneo. A volte il Var interviene per correggere una decisione, a volte non interviene, anche quando gli episodi sono molto molto simili, quasi identici, tra loro. Per esempio: il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, in cui il Var non interviene e il rigore dato all’Inter in Inter-Lazio, lì invece l’intervento del Var c’è stato».

