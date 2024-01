AC Milan Roma, Dybala salta il match! Infortunio per l’argentino: le NEWS

Milan Roma, Dybala salta il match! Infortunio per l’argentino: le ultime sulle condizioni dell’attaccante giallorosso

La sua uscita dal campo all’intervallo del match tra Lazio e Roma in Coppa Italia aveva già fatto accendere il campanello d’allarme in merito alle sue condizioni, adesso è arrivata la conferma: Paulo Dybala non ci sarà contro il Milan. La sfida tra i rossoneri e i giallorossi è in programma per domenica 14 gennaio alle ore 20:45.

Come riferito da Sky Sport, l’argentino non sarà a disposizione di Mourinho: problema al flessore per la Joya, che nelle prossime 24-48 ore verrà sottoposto ad una risonanza magnetica per capire i possibili tempi di recupero.

