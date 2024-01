AC Milan Roma, Dybala ci sarà? Arriva la risposta da parte di Mourinho

Milan Roma, Dybala ci sarà? Arriva la risposta da parte di Mourinho: le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa

Tra i principali dubbi in vista di Milan Roma di domani sera c’è anche la presenza o meno di Paulo Dybala, il quale aveva accusato una contrattura muscolare nell’ultimo match perso dai giallorossi in Coppa Italia contro la Lazio. A rispondere in merito alle condizioni dell’argentino è José Mourinho, che ha parlato così in conferenza stampa.

DYBALA CI SARA? – «Penso di no. Trovare le soluzioni per giocare senza Dybala non è la stessa cosa trovare la soluzione per giocare senza Haaland per Guardiola, perché lui ha Alvarez. Se per Pochettino non gioca Sterling, gioca Mudryk, per Klopp se non gioca Diaz gioca Jota e se non gioca lui gioca Nunez, non è la stessa cosa. La Roma vive una situazione dal punto di vista del settlement agreement per cui ha delle grandi limitazioni e questo si vede in campo. Dybala è un giocatore veramente speciale, che negli ultimi anni ha giocato in una squadra con altri giocatori speciali. Quando non giocava lui giocava un altro, a volte stava in panchina e a volte entrava, non abbiamo un altro con le sue caratteristiche».

