AC Milan Roma DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan ospita la Roma nella 20ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan vuole rialzarsi subito dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia. Obiettivo rincorsa ai primi posti del campionato, con la Roma primo ostacolo per la risalita.

Milan Roma 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 20.45

Migliore in campo Milan

Al termine del match

Milan Roma 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Milan Roma: il pre-partita

Match Preview Esame a San Siro: leggi la guida verso #MilanRoma#SempreMilan — AC Milan (@acmilan) January 14, 2024

Ore 17.30 – Rafael Leão ha preso parte a sei gol in nove sfide contro la Roma in Serie A (2 reti e 4 assist), contro nessuna squadra è stato coinvolto in più reti nel torneo (al pari Verona).

Ore 17.00 – Nessuno ha realizzato più gol di testa della Roma nella Serie A 2023/24 (otto, uguale a Juventus e Fiorentina), viceversa il Milan è una delle formazioni ad aver concessi meno reti con questo fondamentale (solo una, uguale all’Inter).

Ore 16.30 – Il Milan è l’unica formazione a non aver mai pareggiato in casa in campionato (7V, 2P), il pari interno manca dallo scorso maggio contro la Cremonese (1-1). Però Milan e Roma hanno pareggiato a San Siro nel precedente più recente di gennaio 2023 (2-2), la doppia “X” di fila in Milan-Roma non si registra dal 2013.

Ore 16.00 – Per il Milan, la Roma è l’avversario più volte superato in Serie A: 79 vittorie rossonere in 177 incontri, completano 53 pareggi e 45 successi giallorossi.

Ore 15.30 – Torna Olivier Giroud nel ruolo di terminale offensivo dopo la panchina contro l’Atalanta in Coppa Italia.

Ore 15.00 – Confermati Leao e Pulisic nel terzetto alle spalle della punta.

Ore 14.30 – Loftus-Cheek torna sulla trequarti, toccherà a lui fare da collante tra centrocampo e attacco.

Ore 14.00 – A centrocampo tocca ad Adli fare in coppia in cabina di regia con Reijnders.

Ore 13.30 – Al centro, invece, coppia formata da Kjaer e Gabbia in protezione di Maignan. Completa il reparto arretrato Calabria a destra.

Ore 13.00 – La novità più grande riguarda la difesa. Rientrata l’emergenza, Theo Hernandez torna nel ruolo di terzino sinistro.

Ore 12.30 – Stefano Pioli è intenzionato a tornare al 4-2-3-1 per Milan Roma.

