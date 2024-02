AC Milan Rennes, turnover o spazio alla miglior formazione POSSIBILE? A cosa sta pensando Mister Stefano Pioli

Milan Rennes, sarà turnover o spazio alla miglior formazione possibile? A cosa sta pensando Pioli per l’andata dei playoff

Giovedì il Milan scenderà in campo sul terreno di gioco di San Siro per affrontare il Nantes per la prima delle due sfide valevoli per i playoff di Europa League. Pioli sta già studiando la possibile formazione.

Tenuto conto dei tanti impegni ravvicinati vedremo un minimo di turnover o giocheranno i titolari? Secondo Tuttosport sicuramente ci sarà il ritorno di Reijnders, in attacco sarà ballottaggio tra Giroud e Jovic. Pioli scioglierà i dubbi soltanto nei prossimi giorni.

