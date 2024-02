AC Milan Rennes, traguardo speciale per Giroud: il clamoroso dato sul francese

Milan-Rennes, traguardo speciale per Olivier Giroud: contro i francesi l’attaccante sfonderà il muro delle 700 partite coi club

La sfida di questa sera in Europa League tra Milan e Rennes, andata dei sedicesimi di finale della competizione, sarà speciale per Olivier Giroud, centravanti francese che anche stasera partirà dal primo minuto.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport infatti, l’ex Arsenal sfonderà il muro delle 700 presenze coi club ritrovando peraltro Mandanda, portiere al quale nel 2007 segnò il primo gol tra i professionisti.

