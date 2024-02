AC Milan Rennes, Threno Hernandez celebra la vittoria sui social: le parole del terzino rossonero – NEWS

Milan Rennes, Theo Hernandez celebra la vittoria sui social: le parole del terzino rossonero e capitano della sfida contro i francesi

Theo Hernandez ha celebrato la vittoria contro il Rennes, nel match di andata degli spareggi di Europa League 2023-24, con un post sui social. Ecco le parole del terzino rossonero e capitano della sfida contro i francesi:

Vittoria!!!! @acmilan #UEL #SempreMilan pic.twitter.com/ERyBukwCL6 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) February 16, 2024

PAROLE – «Vittoria!!!!»

