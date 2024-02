AC Milan Rennes, Mister Stefano Pioli ha scelto la difesa! La decisione su Threno Hernandez ULTIME

Milan Rennes, Pioli ha scelto la difesa! La decisione su Theo Hernandez. Le ULTIME verso il match di Europa League

Theo Hernandez giocherà nel suo ruolo originale, quello di terzino sinistro, nella sfida contro il Rennes valida per i playoff d’andata di Europa League.

Pioli ha deciso quella che sarà la difesa titolare del Milan: dovrebbe agire Kjaer che recupera insieme a Gabbia. A destra ci sarà invece Florenzi visto l’infortunio di Calabria. Terracciano è invece pronto a subentrare.

