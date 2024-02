AC Milan Rennes, Leao da urlo: «Un paio di opere da esporre al Museo delle Belle Arti»

Milan-Rennes, la Gazzetta dello Sport esalta la prova di Rafael Leao contro i francesi: gol e tanto altro per il portoghese

Rafael Leao è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria di ieri sera del Milan contro il Rennes. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha esaltato la prova del portoghese, autore del terzo gol che ha chiuso la partita:

PAROLE – «Un paio di opere da esporre al Museo delle Belle Arti di Rennes: il dribbling di petto e quel gol, nato da un suo tacco, sono per pochi. Ah, aiuta pure dietro».

