AC Milan Rennes infrange un nuovo record: non accadeva dal 1985! I dettagli

Milan Rennes infrange un nuovo record: non accadeva dal 1985! I dettagli e le ultime notizie sui rossoneri

Ieri sera il Milan ha superato agevolmente i francesi del Rennes grazie a un rotondo 3-0 che ha messo in discesa il discorso qualificazione per gli uomini di Pioli.

Il Diavolo ha anche infranto un nuovo record. Prima di Loftus-Cheek, un giocatore inglese non segnava in Coppa UEFA/Europa League per il Milan dal 23 ottobre 1985: Mark Hateley in Milan-Lokomotive Lipsia 2-0.

