AC Milan Rennes, i RETROSCENA: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro

Milan Rennes: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match d’andata degli spareggi di Europa League 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Rennes sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023/24.

20: 25– C’è anche Zlatan Ibrahimovic oggi a San Siro, lo svedese è a bordo campo insieme a Furlani. Inquadrato dal maxi schermo dello stadio, è stato accolto dagli applausi dei sostenitori rossoneri presenti

20:30 – Undici titolare del Milan in cerchio nei pressi del centrocampo, Pioli, come ormai da abitudine è al centro tra i sui giocatori, parla e dà indicazioni in vista del match

20:40 – Durante la sessione di tiri, nella fase di riscaldamento e preparazione al match, grande feeling con il gol dei centrocampisti, sia Loftus Cheek che il rientrante Reijnders particolarmente precisi nel calciare verso lo specchio della porta

20:49– Bordata di fischi dei tifosi del Milan presenti a seppellire i cori dei 7.000 tifosi del Rennes durante la lettura della formazione ospite

20:50 – I tifosi del Rennes provano a replicare quello fatto da quelli del Milan durante la lettura della formazione rossonera. Tentativo vano. Ogni nome è scandito da tutto lo stadio come una sentenza

20:52 – Anche Cardinale sarà presente questa sera allo stadio, il proprietario del Milan è in arrivo a San Siro

20:57 – I tifosi del Rennes particolarmente accesi prima dell’inizio del match. Una luce rossa prodotta dai fumogeni si alza dal settore ospite, quasi a voler simulare una fiamma

21:00 – Poco prima del calcio d’inizio Florenzi va a caricare uno ad uno i compagni, che poi seguono l’esempio del terzino e si danno il cinque a vicenda

21:00 – Inizia il primo tempo

21:08 – Timida protesta di Florenzi che voleva un tocco di mano dell’avversario, si rende conto da solo che ha sbagliato e va chiedere scusa all’arbitro

21:12 -Prime indicazioni di Pioli per Musah, l’allenatore vuole che il centrocampista stia un po’ più largo.

21:16 – Indicazioni di Pioli prima per Giroud, l’allenatore gli spiega a gesti che lo vuole più in alto, poi per Reijnders, chiesto più un gioco tra le linee, in verticale

21:24 – Piccola scaramuccia tra Maignan e Leao. Il portiere voleva accelerare la ripresa del gioco ma il portoghese ha ritardato il recupero del pallone, prendendosi il rimprovero del compagno.

21:29 – Ennesima potenziale occasione per il Milan, non concretizzata dai rossoneri. Pioli si arrabbia prendendosela con un ciuffo d’erba vicino alla sua panchina, poi lo sfogo rivolto alla panchina

21:31 – Pioli approfitta di una piccola pausa per dare indicazioni a Musah e Leao, invitandoli anche a giocare dall’altra parte

21:32 – LOFTUS CHEEK! Il numero 8 illumina San Siro. Seguite le indicazioni di Pioli che voleva un gioco sviluppato anche a destra, cross di Florenzi e colpo di testa del compagno che si infila alle spalle di Mandanda. Esultanza alla sua maniera, gioia incontenibile anche in panchina con Pioli che si lascia andare in un sorriso liberatorio

21:33 – Bel gesto di intesa tra Pioli e Loftus-Cheek dopo il gol

21:39 – Pioli vuole Theo Hernandez più dentro al campo, come una mezz’ala

21:42 – Continui dialoghi tra Pioli e Leao ogni volta che il portoghese è dalla parti della panchina rossonera: indicazioni sui movimenti da fare in fase di non possesso e come gestire il pallone in fase di possesso

21:47 – Finisce il primo tempo

22:00 – Poco prima dell’ingresso in campo per il secondo tempo, Maignan a colloquio con Leao, i due si parlano per studiare soluzioni offensive, magari con un lancio del portiere

22:03 – Inizia il secondo tempo

22:06 – LOFTUS CHEEK! Ancora lui illumina San Siro, ancora di testa. Pioli esulta in panchina, urlo liberatorio e pugni chiusi mentre l’inglese gioisce sotto la curva alla sua maniera

22:11 – LEAOOO! Illumina San Siro il numero 10. Torna a segnare dopo il match in Coppa Italia contro l’Atalanta del 10 gennaio. Il portoghese si lascia andare in un’esultanza liberatoria, mani tra i capelli, scivolata sul erba e via. Il portoghese sembra quasi non crederci e sbatte la mano sul terreno di gioco più volte come a dire “finalmente”. Tornando verso il centrocampo si gira e ringrazia con un gesto d’intesa la Curva che canta per lui

22:18 – Leao ha chiesto il cambio, nessun problema particolare

22:19 – Esce il portoghese (entra Okafor) ma soprattutto torna in campo dopo l’infortunio Thiaw (al posto di Kjaer) accolto dall’applauso di tutto lo stadio

22:25 – Lungo dialogo tra Pioli e Bennacer. L’allenatore dà indicazioni al centrocampista sul ruolo e sulla gestione del pallone

22:33 – Standing ovation per l’uscita dal campo di Loftus Cheek con Bennacer che prende il suo posto. Per l’inglese arriva anche l’abbraccio con Pioli e i membri della panchina che si complimentano con lui

22:34 – Applausi anche per l’ingresso di Terracciano e l’uscita dal campo di Florenzi. Il numero 38 è all’esordio in Europa, il numero 42, così come per Loftus, riceve i complimenti di tutta la panchina

22:40 – Pioli continua a dare senza sosta indicazioni alla squadra, sia in fase difensiva che offensiva, non vuole cali di tensione

22:47 – Adli approfitta del gioco fermo per dare indicazioni a tutti in compagni che gli capitano a tiro, in particolar modo sprona Terracciano.

22:51– Pioli in panchina, Bennacer in campo invitano la squadra ad alzare il pressing. Non vogliono prendere gol e nemmeno concedere occasioni agli avversari

22:54 – Finisce il secondo tempo

22:55 -Squadra sotto i propri tifosi per festeggiare la vittoria contro il Rennes. Solita corsa verso la Curva Sud. I giocatori poi si intrattengono a battere le mani a tempo sui cori dei supporters. Leao e Adli particolarmente scatenati, si divertono con un piccolo balletto

