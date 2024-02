AC Milan Rennes, i francesi comprano una pagina della NEWS e avvisano: «Dare tutto!»

Milan-Rennes, i francesi carichi per la sfida di questa sera: il club acquista una pagina della Gazzetta dello Sport e avvisa il Diavolo

Il Milan si appresta ad affrontare questa sera il Rennes in Europa League nell’andata dei sedicesimi di finale. I rossoneri di Pioli non dovranno assolutamente sottovalutare i francesi che si presentano carichi a San Siro e con 7mila sostenitori al seguito.

Pubblicità

Il club bretone ha acquistato l’ultima pagina dell’odierna Gazzetta dello Sport avvisando il Diavolo: «Rennes, dal primo all’ultimo minuto: dare tutto. L’orgoglio, la passione e il fervore hanno appuntamento questa sera a San Siro. Saremo in migliaia a celebrare l’amore dei nostri colori, rossonero! Forza Rennes!».

Pubblicità

The post Milan Rennes, i francesi comprano una pagina della Gazzetta e avvisano: «Dare tutto!» appeared first on Milan News 24.