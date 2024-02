AC Milan Rennes, i francesi accendono la sfida: preparata questa maglia in vista del match – NEWS

Milan Rennes, i francesi accendono la sfida: preparata questa maglia in vista del match. La FOTO e il messaggio del club

Il Rennes prepara la trasferta verso Milano per il match di Europa League contro il Milan e lo fa pubblicando sul proprio profilo Instagram le maglie che saranno acquistabili dai tifosi del club francese. La maglia, con una scritta in italiano, è incentrata sui colori delle squadre ovvero il rosso e il nero.

Pubblicità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stade Rennais F.C. (@staderennaisfc) Pubblicità

MESSAGGIO – «La collezione Roazhoneri è disponibile sullo shop online e nello shop ufficiale prima dello scontro rosso nero contro AC Milan!».

Pubblicità

The post Milan Rennes, i francesi accendono la sfida: preparata questa maglia in vista del match – FOTO appeared first on Milan News 24.