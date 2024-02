AC Milan Rennes: Giroud può essere un fattore, il indiscrezione che fa sognare i tifosi

Stasera il Milan affronterà il Rennes in Europa League. Tra i possibili fattori può esserci Giroud e quel precedente con il Chelsea…

Mancano poche ore poi il Milan scenderà in campo contro il Rennes. Nel match valido per l’andata degli spareggi di Europa League 2023-24, Giroud può essere un fattore. Il francese conosce il portiere rivale Mandanda e gli ha già segnato 3 volte.

Inoltre il numero 9 rossonero ha già affrontato il Rennes in 7 occasioni segnando 1 volta in Champions League con la maglia del Chelsea. In quell’occasione poi i Blues finirono per vincere la competizione. Un precedente che fa sognare i tifosi.

