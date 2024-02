AC Milan Rennes, Giroud e altri 10! Mister Stefano Pioli non si priva di Olivier: come sarà l’attacco rossonero

Milan Rennes, Giroud e altri 10! Pioli non si priva di Olivier: come sarà l’attacco rossonero. La probabile formazione

Davanti, a lottare con la difesa del Rennes, ci sarà ancora una volta Olivier Giroud. Per Pioli è troppo importante e non vuole privarsi di un giocatore di grande esperienza europea.

Ecco che quindi l’attacco del Milan che dovremmo vedere domani sera alle 21 a San Siro per il playoff d’andata del match dovrebbe essere il solito composto dal francese, da Leao e da Pulisic.

