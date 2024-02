AC Milan Rennes, Florenzi titolare ma il ruolo è un rebus: ecco cosa può succedere

Milan-Rennes, Florenzi partirà sicuramente dal primo minuto contro i francesi. La posizione in campo dipende da Kjaer

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nella sfida di giovedì tra Milan e Rennes Alessandro Florenzi partirà dal primo minuto complice l’infortunio rimediato da Davide Calabria contro il Napoli.

Tuttavia il ruolo dell’ex Roma è ancora da definire: Florenzi verrà impiegato come terzino destro se Kjaer dovesse regolarmente giocare dal primo minuto. Viceversa l’assenza del danese porterebbe Theo Hernandez di nuovo al centro col classe ’91 che giocherebbe a sinistra.

