AC Milan Rennes, esodo dei tifosi francesi a AC Milano: San Siro apre un nuovo settore

Milan Rennes, esodo dei tifosi francesi a Milano: San Siro apre un nuovo settore in occasione di questa sfida

Manca sempre meno alla sfida tra Milan e Rennes, partita in programma domani sera a San Siro e valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Un match che può risultare già decisivo per le sorti della qualificazione.

Dalla Francia sono attesi migliaia di tifosi pronti a sostenere la squadra ospite: per questo motivo, come riportato da Tuttosport, verrà ampliato il settore ospiti che verrà esteso anche al terzo anello rosso laterale.

