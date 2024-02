AC Milan Rennes, è lui il migliore in campo: «Un alieno tra gli umani, giocatore totale»

Milan-Rennes, per la Gazzetta dello Sport il migliore in campo è Loftus-Cheek: l’inglese ha siglato una doppietta

Il grande mattatore della sfida vinta ieri sera dal Milan contro il Rennes nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stato Loftus-Cheek, autore di una doppietta. Voto 8 per la Gazzetta dello Sport. Questo il giudizio:

PAROLE – «Un professore di Stanford dice che gli alieni sono tra noi. Beh, bravo quello con l’8: gran girata da 1-0, un bel cross, il 2-0. Se strappa, va via. Conferma: quando sta bene, un giocatore totale».

