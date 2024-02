AC Milan Rennes DIRETTA: l’avvicinamento al match di San Siro, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan ospita il Rennes nell’andata degli spareggi di Europa League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan comincia ufficialmente la sua avventura in Europa League. I rossoneri, terzi nel girone di Champions, dovranno affrontare il primo step nella nuova competizione: gli spareggi contro i francesi del Rennes.

Ore 18.30 – Giroud in Milan Rennes sfonderà il muro delle 700 presenze coi club ritrovando peraltro Mandanda, portiere al quale nel 2007 segnò il primo gol tra i professionisti.

Ore 18.00 – Milan Rennes sarà visibile sia su Sky che su DAZN. Maurizio Compagnoni ed Aldo Serena racconteranno Milan-Rennes in telecronaca per Sky e TV8, mentre DAZN ha affidato la telecronaca a Stefano Borghi.

Ore 17.30 – Nei rossoneri i due diffidati sono Musah e Tomori, lungodegente e dunque indisponibile per la doppia sfida coi francesi. Ma cosa dice il regolamento? Coloro che sono entrati in diffida durante i gironi di Champions League rimarranno tali anche nei play-off. Per questo se Musah verrà ammonito salterà la gara di ritorno in Francia.

Ore 17.00 – Sarà il montenegrino Nikola Dabanović a dirigere Milan-Rennes. 42 anni, nessun precedente specifico, nella stagione in corso ha condotto match in Champions League (qualificazioni) ed Europa League (gironi). A completare la squadra arbitrale i guardalinee Todorović-Jovanovic e il quarto ufficiale Bošković; Kajtazovic al VAR, Borošak come AVAR.

Ore 16.30 – Olivier Giroud è stato coinvolto in undici gol in nove presenze nella fase a eliminazione diretta di Europa League (sette reti e quattro assist): il francese potrebbe diventare il quarto calciatore più anziano a segnare nelle fasi a eliminazione diretta di questa competizione dopo Molina, Samuel e Klose

Ore 16.00 – Il Milan (20), dopo il Real Madrid (25), è la seconda formazione che ha fatto registrare più attacchi in verticale – sequenze su azione che iniziano nella propria metà campo e, con almeno la metà dei movimenti in avanti, terminano con un tiro o un tocco in area avversaria – nella fase a gironi delle competizioni europee in corso

Ore 15.30 – Milan e Rennes si incontreranno per la prima volta: il Milan ha superato quattro dei più recenti cinque incontri a eliminazione diretta contro avversarie francesi nelle principali competizioni europee, compreso il più attuale ha visto i rossoneri eliminare il Lione ai Quarti della Champions League 2005/06.

Ore 15.00 – A completare l’undici rossonero è Olivier Giroud, preferito a Jovic che si accomoda inizialmente in panchina.

Ore 14.30 – Nessun dubbio su chi completerà la trequarti. A destra Pulisic e a sinistra Leao.

Ore 14.00 – Confermato Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista.

Ore 13.30 – Grande novità a centrocampo rispetto alle ultime uscite. Niente Adli, nemmeno Bennacer: tocca a Musah affiancare il rientrante dalla squalifica in campionato Reijnders.

Ore 13.00 – A sinistra confermatissimo Theo Hernandez dopo il gol vittoria contro il Napoli. Si pensava che il francese potesse tornare nel ruolo di centrale in caso di forfait di Kjaer, con Terracciano dirottato a sinistra. Il recupero del danese consente a Theo di agire sulla sua corsia di competenza.

Ore 12.30 – Simon Kjaer è recuperato e con tutta probabilità giocherà titolare al centro della difesa insieme a Gabbia. Il danese ha smaltito gli acciacchi fisici e partirà dal primo minuto.

Ore 12.00 – La novità in difesa rispetto alle ultime uscite riguarda l’assenza per infortunio di capitan Davide Calabria. Al suo posto a destra giocherà Florenzi.

Ore 11.30 – Stefano Pioli intenzionato a confermare il 4-2-3-1 anche questa sera nel match contro il Rennes.

